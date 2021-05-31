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    Шотландський порт Кромарті-Ферт стане водневим хабом

    нова енергія
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    У порту Кромарті-Ферт, який в основному займається обслуговуванням нафтової галузі, з'явилися нові блискучі перспективи &nbsp; - Шотландський порт Кромарті-Ферт стане водневим хабом

    У порту Кромарті-Ферт, який в основному займається обслуговуванням нафтової галузі, з'явилися нові блискучі перспективи

     

    Фото: elektrovesti.net

    Порт в Північному морі стане перевалочною базою для норвезького зеленого водню

    Норвезька компанія Gen2 Energy підписала меморандум про взаєморозуміння з портом Кромарті-Ферт (східне узбережжя Шотландії) для експорту зеленого водню з Норвегії на енергетичний ринок Великобританії, – повідомляють Elektrovesti.

    Проект не тільки забезпечить поставки екологічно чистого палива клієнтам, що бажають перейти на використання водню, але і допоможе шотландському уряду реалізувати свої амбіції зробити Шотландію провідним гравцем на водневому ринку.

    Згідно з меморандумом, вироблений Gen2 Energy водень буде доставлятися морським шляхом в порт Кромарті-Ферт, де буде здійснюватися його зберігання з подальшою відправкою автомобільним, залізничним і морським транспортом споживачам по всій Великобританії.

    Передбачається, що в подальшому Кромарті-Ферт може стати європейським водневим хабом, і відвантажувати водень не тільки всередині Британії, але також і в інші країни Європи.

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    Теги: ринок Меморандум порт Великобритания Норвегия водень
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    Шотландський порт Кромарті-Ферт стане водневим хабом