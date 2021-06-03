США завершує розробку першого в світі комерційного водневого порома

Судно готове на 98% і буде запущено в експлуатацію в III кварталі 2021 року

Компанія Switch Maritime завершує розробку першого в світі комерційного порома на водневих паливних елементах Sea Change. Судно буде спущено на воду в третьому кварталі 2021 року. Інноваційний транспортний засіб зможе працювати на одній водневої заправці два дні, – повідомляє New Atlas.

Sea Change – це 22-метровий пасажирський пором, здатний перевозити до 84 осіб. Судно оснащене двома електродвигунами потужністю 300 кВт, які працюють на електроенергії, одержуваної від водневих паливних елементів. (В резервуарах порома міститься 246 кг газоподібного водню, в разі необхідності для прискорення судна використовується літієвий акумулятор). Максимальна швидкість морського катамарана – 41 км/год.

Sea Change стане демонстраційної платформою для водневих технологій проекту Water-Go-Round («Водневий тур»), пором протягом трьох місяців буде проходити тестування з метою отримання всіх необхідних даних для Каліфорнійського управління повітряних ресурсів. Після цього водневе судно передадуть в оренду чинному оператору поромних перевезень для комерційного використання.

Треба відзначити, що екологічно чистий водень стає все більш популярним і перспективним паливом для морських застосувань середнього радіусу дії, подібно до того, як це відбувається в даний час в авіації.