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    Shell ввів в експлуатацію найбільший в Європі електролізер

    нова енергія
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    Електролізер Shell в енергетичному і хімічному парку Rheinland - Shell ввів в експлуатацію найбільший в Європі електролізер

    Електролізер Shell в енергетичному і хімічному парку Rheinland

    Фото: elektrovesti.net

    Завод здатний виробляти 1,3 тис тонн зеленого водню в рік

    Нафтогазовий концерн Shell запустив найбільший в Європі водневий електролізер в енергетичному і хімічному парку Rheinland в Німеччині. Проект реалізований в рамках консорціуму Refhyne (Clean Refinery Hydrogen for Europe) за фінансової підтримки Європейської комісії, – повідомляють Elektrovesti.

    Електролізер потужністю 10 МВт виробництва компанії ITM-Power використовує поновлювану енергію і здатний виробляти до 1300 тонн зеленого водню в рік.

    Спочатку екологічно чистий водень буде використовуватися на нафтопереробному заводі Shell для виробництва палива з більш низьким вмістом вуглецю. Компанія також працює над впровадженням зеленого водню в сектор автомобільного транспорту.

    У відповідності зі своєю стратегією, Shell зобов'язується досягти нульового балансу викидів до 2050 року. Для цього компанія, серед іншого, збирається до 2030 року перетворити свої п'ять основних нафтопереробних заводів в інтегровані енергетичні й хімічні парки. Там буде перероблятися менше сирої нафти, і буде приділятися більше уваги водню і біопаливу.

    Передбачається, що в результаті до 2030 року Shell скоротить виробництво традиційних видів палива на 55%.

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    Теги: Німеччина завод водень
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    Shell ввів в експлуатацію найбільший в Європі електролізер