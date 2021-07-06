Shell ввів в експлуатацію найбільший в Європі електролізер

Завод здатний виробляти 1,3 тис тонн зеленого водню в рік

Нафтогазовий концерн Shell запустив найбільший в Європі водневий електролізер в енергетичному і хімічному парку Rheinland в Німеччині. Проект реалізований в рамках консорціуму Refhyne (Clean Refinery Hydrogen for Europe) за фінансової підтримки Європейської комісії, – повідомляють Elektrovesti.

Електролізер потужністю 10 МВт виробництва компанії ITM-Power використовує поновлювану енергію і здатний виробляти до 1300 тонн зеленого водню в рік.

Спочатку екологічно чистий водень буде використовуватися на нафтопереробному заводі Shell для виробництва палива з більш низьким вмістом вуглецю. Компанія також працює над впровадженням зеленого водню в сектор автомобільного транспорту.

У відповідності зі своєю стратегією, Shell зобов'язується досягти нульового балансу викидів до 2050 року. Для цього компанія, серед іншого, збирається до 2030 року перетворити свої п'ять основних нафтопереробних заводів в інтегровані енергетичні й хімічні парки. Там буде перероблятися менше сирої нафти, і буде приділятися більше уваги водню і біопаливу.

Передбачається, що в результаті до 2030 року Shell скоротить виробництво традиційних видів палива на 55%.