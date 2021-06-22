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    В Ірландії розробляється перша установка з виробництва зеленого водню

    нова енергія
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    Ірландські села не проти стати ще й більш зеленими - В Ірландії розробляється перша установка з виробництва зеленого водню

    Ірландські села не проти стати ще й більш зеленими

    Фото: wikipedia.org

    Воднева установка потужністю 50 МВт буде запущена до кінця 2023 року

    Австралійська інжинірингова компанія Worley підписала контракт з ірландською енергетичною компанією EI-H2 на будівництво першого в Ірландії заводу з виробництва зеленого водню. Технічні та комерційні експерти Worley розроблятимуть концептуальний проект об'єкта, використовуючи передовий досвід аналогічних проектів по всьому світу, – повідомляє H2 View.

    Завод передбачається побудувати в селі Агада графства Корк, підприємство потужністю 50 МВт буде виробляти екологічно чистий водень шляхом електролізу і використовувати виключно поновлювані джерела енергії.

    Після введення в експлуатацію (імовірно – кінець 2023 роки) установка буде щодня проводити більше 20 тонн зеленого водню. Це дозволить запобігати викидам вуглекислого газу 63 тис тонн щорічно.

    «Ми твердо впевнені, що Ірландія має неймовірно гарні можливості для того, щоб стати світовим лідером в області зеленої енергетики. Ми раді співпрацювати з Worley і віримо в довгострокове партнерство. У цьому контексті Worley – відмінний вибір для розвитку водневої інфраструктури», – сказав генеральний директор EI-H2 Том Лінч.

    «Це прекрасна можливість застосувати наш великий досвід в реалізації найбільш новаторських в світі проектів з виробництва екологічно чистого водню. Ірландія відіграє стратегічну роль в декарбонізації Європи, побудові більш сталого майбутнього», – сказав у свою чергу віце-президент з енергетики і нової енергії Worley Еоган Куїнн.

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    Теги: будівництво Ірландія завод водень
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    В Ірландії розробляється перша установка з виробництва зеленого водню