В Ірландії розробляється перша установка з виробництва зеленого водню

Ірландські села не проти стати ще й більш зеленими

Воднева установка потужністю 50 МВт буде запущена до кінця 2023 року

Австралійська інжинірингова компанія Worley підписала контракт з ірландською енергетичною компанією EI-H2 на будівництво першого в Ірландії заводу з виробництва зеленого водню. Технічні та комерційні експерти Worley розроблятимуть концептуальний проект об'єкта, використовуючи передовий досвід аналогічних проектів по всьому світу, – повідомляє H2 View.

Завод передбачається побудувати в селі Агада графства Корк, підприємство потужністю 50 МВт буде виробляти екологічно чистий водень шляхом електролізу і використовувати виключно поновлювані джерела енергії.

Після введення в експлуатацію (імовірно – кінець 2023 роки) установка буде щодня проводити більше 20 тонн зеленого водню. Це дозволить запобігати викидам вуглекислого газу 63 тис тонн щорічно.

«Ми твердо впевнені, що Ірландія має неймовірно гарні можливості для того, щоб стати світовим лідером в області зеленої енергетики. Ми раді співпрацювати з Worley і віримо в довгострокове партнерство. У цьому контексті Worley – відмінний вибір для розвитку водневої інфраструктури», – сказав генеральний директор EI-H2 Том Лінч.

«Це прекрасна можливість застосувати наш великий досвід в реалізації найбільш новаторських в світі проектів з виробництва екологічно чистого водню. Ірландія відіграє стратегічну роль в декарбонізації Європи, побудові більш сталого майбутнього», – сказав у свою чергу віце-президент з енергетики і нової енергії Worley Еоган Куїнн.