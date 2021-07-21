Siemens побудує найбільший у Німеччині завод із виробництва водню

Підприємство вироблятиме понад 1,3 тис. тонн водню на рік

Компанія Siemens Smart Infrastructure розпочала будівництво заводу з виробництва водню, потужністю 8,75 МВт, який вважають одним із найбільших проєктів з виробництва екологічно чистого водню в Німеччині, – повідомляє H2 View.

На церемонії закладки фундаменту в німецькому місті Вунзіделі компанія Siemens заявила, що підприємство вироблятиме до 1350 тонн водню на рік, використовуючи тільки відновлювальну енергію – сонячну та вітрову. Завод побудують на території енергетичного парку Вунзідель і з'єднають з існуючим акумуляторним сховищем Siemens і прилеглими промисловими підприємствами.

«Перетворення нашого енергопостачання на кліматично нейтральні джерела енергії – одна з основних цілей переходу до нової енергетики. Ключову роль в цьому відіграє водень. Вунзідель з його теперішньою енергетичною системою і використанням цифрових технологій є маяком для сталого розвитку енергетики майбутнього», – сказав генеральний директор Siemens Ральф Томас.

«Цей проєкт є важливим внеском у реалізацію водневої стратегії Баварії. Зелений водень «Зроблено в Баварії» демонструє вітчизняний технологічний досвід і підвищує визнання за рахунок створення вартості на місцевому рівні», – сказав в свою чергу міністр економіки Баварії Хуберт Айвангер.