В Ірландії стартував гігантський проект з виробництва зеленого водню і аміаку

Інноваційне підприємство буде введено в експлуатацію до 2028 року

Канадська нафтогазова компанія Zenith Energy (розробляє родовища в Конго, Італії та Тунісі), і ірландський розробник водневих проектів EI-H2 оголосили про створення в Ірландії спільного підприємства з виробництва зеленого водню і зеленого аміаку загальною потужністю 3,2 ГВт, – повідомляють Elektrovesti.

Зараз Zenith Energy і EI-H2 почали підготовку техніко-економічного обґрунтування. За заявою партнерів, завод буде побудований в затоці Бантрі-Бей на півдні Ірландії, поблизу від існуючого терміналу Zenith Energy.

На першому етапі проекту буде побудована установка з виробництва зеленого водню потужністю 2,7 ГВт. Другий етап включає будівництво заводу з виробництва зеленого аміаку потужністю 0,5 ГВт, який буде використовувати цей зелений водень.

Підприємство буде введено в експлуатацію до 2028 року – передбачається, що на той час в регіоні буде побудована достатня кількість офшорних вітряних електростанцій. «Завод дозволить скоротити викиди вуглецю в Ірландії на 2,4 млн тонн на рік, що еквівалентно викидам чверті всіх ірландських будинків», – наголошується в спільній заяві Zenith Energy і EI-H2.

«Ірландія знаходиться на порозі зеленої революції. Замість того, щоб чекати, поки хтось інший декарбонізує нашу країну, ми шукаємо внутрішні способи змінити ситуацію на краще. Маючи поновлювані джерела, ми можемо виробляти альтернативні види палива, щоб допомогти промисловим і комерційним клієнтам зменшити свій вуглецевий слід», – сказав засновник компанії EI-H2 Пірс Флінн.