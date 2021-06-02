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    Україна і Нідерланди обговорили співпрацю в галузі водневої енергетики

    нова енергія
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    Голландія має великий досвід в галузі відновлюваної енергетики, і готова поділитися ним з Україною &nbsp; - Україна і Нідерланди обговорили співпрацю в галузі водневої енергетики

    Голландія має великий досвід в галузі відновлюваної енергетики, і готова поділитися ним з Україною

     

    Фото: tourprom.ru

    Країни обговорили можливість спільних водневих проектів

    Посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов, в.о. голови Держенергоефективності Костянтин Гура і президент Української водневої ради Олександр Репкін обговорили в ході онлайн-зустрічі потенціал партнерства України і Нідерландів в розвитку водневих технологій, – повідомляють Elektrovesti.

    «За воднем – майбутнє. Це один з основних інструментів декарбонізації економіки – сьогоднішнього глобального тренду і застави стійкого розвитку. Євросоюз вибрав шлях досягнення кліматичної нейтральності, у своїй водневої стратегії вiн визначив Україну одним з партнерів. Тому ми вже активно працюємо над розвитком водневої енергетики і впевнені, що потрібно об'єднувати зусилля з державами ЄС», – сказав Костянтин Гура.

    Глава Держенергоефективності розповів про значний потенціал України в розвитку водневої енергетики, а також про вже проведені дослідження різних методів генерації водню, яка існує і необхідної інфраструктури для його зберігання та транспортування. В даний час ведеться робота над Стратегією розвитку водневої енергетики України до 2050 року.

    У свою чергу, посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов окреслив амбітні цілі водневої стратегії Нідерландів. Так, до 2025 року планується встановити 500 МВт електролізних потужностей, а до 2030 року – збільшити їх до 3-4 ГВт.

    За підсумками зустрічі сторони домовилися про необхідність опрацювати потенційні шляхи співпраці України та Нідерландів в розвитку водневої енергетики, об'єднання науково-технічного потенціалу та обговорення можливостей для спільних пілотних проектів.

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    Теги: ЄС Нідерланди посол Україна водень
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    Україна і Нідерланди обговорили співпрацю в галузі водневої енергетики