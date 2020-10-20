  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    США інвестують $100 млн у відмову від дизельного палива

    нова енергія
    • Розсилка
    <p>Автомобіль на водневих паливних елементах</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - США інвестують $100 млн у відмову від дизельного палива

    Автомобіль на водневих паливних елементах

     

    Фото: elektrovesti.net

    Уряд США стимулює перехід транспорту на водень

    США інвестують 100 мільйонів доларів у відмову від дизельного палива та впровадження водневих паливних елементів для вантажних перевезень на далекі відстані. Про це йдеться у новому п'ятирічному плані, оприлюдненому американським Міністерством енергетики, - повідомляють Elektrovesti

    Це оголошення було зроблено лише через день після того, як Національна коаліція вантажівок з нульовим рівнем викидів направила до Конгресу відкритий лист, який закликає до виділення більше 2 млрд доларів для придбання турецької компанії ZET, яка прискорює виробництво та розгортання десятків тисяч автомобілів з нульовим рівнем викидів у вантажних автомобілях США протягом п'яти років. 

    «Наразі міністерство об'єднало два консорціуми, що працюють над зниженням вартості та поліпшенням характеристик електролізерів та паливних елементів для важких умов експлуатації. Ми повинні прискорити впровадження водневих паливних елементів для далеких перевезень по всій країні», - сказав заступник міністра енергетики США з питань енергоефективності та відновлюваних джерел енергії Деніел Сіммонс.
    коаліція США инвестиции уряд водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies