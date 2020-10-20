США інвестують $100 млн у відмову від дизельного палива нова енергія



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Автомобіль на водневих паливних елементах Фото: elektrovesti.net

Уряд США стимулює перехід транспорту на водень

США інвестують 100 мільйонів доларів у відмову від дизельного палива та впровадження водневих паливних елементів для вантажних перевезень на далекі відстані. Про це йдеться у новому п'ятирічному плані, оприлюдненому американським Міністерством енергетики, - повідомляють Elektrovesti.

Це оголошення було зроблено лише через день після того, як Національна коаліція вантажівок з нульовим рівнем викидів направила до Конгресу відкритий лист, який закликає до виділення більше 2 млрд доларів для придбання турецької компанії ZET, яка прискорює виробництво та розгортання десятків тисяч автомобілів з нульовим рівнем викидів у вантажних автомобілях США протягом п'яти років.

«Наразі міністерство об'єднало два консорціуми, що працюють над зниженням вартості та поліпшенням характеристик електролізерів та паливних елементів для важких умов експлуатації. Ми повинні прискорити впровадження водневих паливних елементів для далеких перевезень по всій країні», - сказав заступник міністра енергетики США з питань енергоефективності та відновлюваних джерел енергії Деніел Сіммонс.