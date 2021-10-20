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    США вкладають $20 млн у виробництво водню на атомній електростанції

    нова енергія
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    Сполучені штати бачать в АЕС величезні водневі перспективи - США вкладають $20 млн у виробництво водню на атомній електростанції

    Сполучені штати бачать в АЕС величезні водневі перспективи

    Фото: h2-view.com

    На АЕС в Арізоні буде проводитися водень для виробництва 200 МВт електроенергії в піковий час

    Міністерство енергетики США вирішило підтримати виробництво водню з нульовим викидом вуглецю за допомогою ядерної енергетики, вклавши $20 млн в інноваційний проєкт в штаті Арізона, – повідомляє H2 View.

    Проєкт, очолюваний компанією PNW Hydrogen, буде виробляти на АЕС Пало-Верде шість тонн водню на місяць. Енергоносій майбутнього буде використовуватися для виробництва близько 200 МВт електроенергії в періоди високого попиту.

    Ключовим аспектом інноваційного проєкту є те, що він дасть уявлення про інтеграцію ядерної енергії з технологіями виробництва водню, щоб забезпечити можливість великомасштабного розгортання цих технологій в майбутньому.

    «Розробка та впровадження чистого водню може стати важливою частиною шляху до досягнення майбутнього з нульовим викидом вуглецю та боротьби зі зміною клімату», – сказав заступник міністра енергетики США Девід Терк.

    «Наш штат продовжує лідирувати в області інновацій в області чистої водневої енергії, і сьогоднішні інвестиції Міністерства енергетики сприятимуть подальшому прогресу», – сказав в свою чергу сенатор Конгресу США від штату Арізона Кірстен Сінема.

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    Теги: США інвестиції АЕС водень
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    США вкладають $20 млн у виробництво водню на атомній електростанції