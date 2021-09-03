В Індії буде побудований інноваційний завод з виробництва водню

Підприємство буде спочатку проводити з органічних відходів бiометан, а з нього – вже водень

Поновлюваний природний газ, отриманий з органічних відходів та звалищного газу, буде перетворений в зелений водень на сучасному біометановому заводі в Індії. В процесі будуть використовуватися установки Bio-CNG, що працюють на основі технології парового риформінгу метану, – повідомляє H2 View.

Інноваційне підприємство, яке вважається першим у своєму роді інфраструктурним проектом по переробці відходів в водень в Індії, буде розташовано на потужному заводі з виробництва бiометану, що належить GPS Renewables. Компанія, котра займається екологічно чистими технологіями в галузі управління відходами, об'єдналася в цьому проекті зі світовим виробником і постачальником водню HyGear.

«Екологічно чистий водень з органічних відходів та звалищного газу є чудовою нагодою для створення низьковуглецевого палива наступного покоління. Парова конверсія метану є одним з найбільш економічно ефективних способів виробництва водню», – сказав генеральний директор HyGear Марінус Джан Дріель.

«У міру того, як Індія готується до переходу на екологічно чисту водневу економіку, шляхом партнерства з світовим лідером, таким як HyGear, ми прагнемо зайняти лідируюче становище в країні в області зеленого водню», – сказав в свою чергу генеральний директор компанії GPS Renewables Майнаке Чакраборті.