Ford розробляє фургон Transit на водневих паливних елементах

Проект частково фінансується урядом Великобританії

Американський автовиробник Ford Motor Company об'єднався з британською компанією AVL Powertrain UK для створення нового прототипу електромобіля Transit на водневих паливних елементах, – повідомляє H2 View.

Проект частково фінансується британським Центром вдосконалених силових установок, який підтримує уряд Великобританії, і буде спрямований на вивчення потенціалу використання водневих паливних елементів в фургонах Transit наступного покоління.

Уряд Великобританії впевнений, що, підтримавши цей проект, зможе отримати вигоду з дослідження рішень мобільності водневих паливних елементів, і просувати цей додаток в майбутньому.

«Захоплююче співробітництво між Ford Motor Company і нашою компанією не тільки надасть демонстраційний водневий автомобіль Ford Transit, але і запропонує платформу моделювання для розробки таких систем в майбутньому. Цей проект являє собою наступний крок в демонстрації наших навичок», – сказала керівник інженерного центру AVL Powertrain UK Бернадетт Лонгрідж.