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    Ford розробляє фургон Transit на водневих паливних елементах

    нова енергія
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    Ford Transit наступного покоління стане водневим - Ford розробляє фургон Transit на водневих паливних елементах

    Ford Transit наступного покоління стане водневим

    Фото: Autocar

    Проект частково фінансується урядом Великобританії

    Американський автовиробник Ford Motor Company об'єднався з британською компанією AVL Powertrain UK для створення нового прототипу електромобіля Transit на водневих паливних елементах, – повідомляє H2 View.

    Проект частково фінансується британським Центром вдосконалених силових установок, який підтримує уряд Великобританії, і буде спрямований на вивчення потенціалу використання водневих паливних елементів в фургонах Transit наступного покоління.

    Уряд Великобританії впевнений, що, підтримавши цей проект, зможе отримати вигоду з дослідження рішень мобільності водневих паливних елементів, і просувати цей додаток в майбутньому.

    «Захоплююче співробітництво між Ford Motor Company і нашою компанією не тільки надасть демонстраційний водневий автомобіль Ford Transit, але і запропонує платформу моделювання для розробки таких систем в майбутньому. Цей проект являє собою наступний крок в демонстрації наших навичок», – сказала керівник інженерного центру AVL Powertrain UK Бернадетт Лонгрідж.

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    Теги: США Велика Британія автомобіль водень
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    Ford розробляє фургон Transit на водневих паливних елементах