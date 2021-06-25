Toyota розробляє водневі двигуни внутрішнього згоряння

Toyota розробляє водневі двигуни внутрішнього згоряннянова енергія
Воднева Toyota Corolla на автогонках Fuji Speedway в Японії
Водневий двигун може стати альтернативою водневим паливним елементам
Компанія Toyota Motor Corporation в 24-годинній гонці на витривалість Fuji Speedway в Японії представила модель Corolla, що працює на водні, використовуючи злегка модифіковану версію 1,6-літрового трьохциліндрового двигуна GR Yaris з турбонаддувом, – повідомляють Elektrovesti.
Гоночний автомобіль провів на трасі трохи менше половини змагань, а решта дванадцять годин знадобилися на ремонт і заправку воднем, але президент Toyota Акіо Тойода (онук засновника компанії) оголосив гонку успішною.
Коли говорять «водневий автомобіль», зазвичай мають на увазі двигун з паливними комірками, в якому шляхом електрохімічної реакції водень перетворюється в електрику i живить тягові електродвигуни. Однак водневий болід Corolla оснащений двигуном внутрішнього згоряння, який адаптований для роботи на стиснутому водні.
«Наша компанія зіткнулася з безліччю проблем, але завдяки наполегливим зусиллям ми завершили гонку, завдяки чому провели етап тестування», – сказав Акіо Тойода.
Програма розвитку водневих силових агрегатів є частиною стратегії Toyota Motor Corporation щодо скорочення викидів вуглекислого газу на 90% до 2050 року. Компанія вже виробляє серійний водневий легковий автомобіль Mirai, але гонки на витривалість Fuji Speedway показали, що водневі автомобілі замість паливних елементів можуть використовувати більш традиційні силові агрегати.
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