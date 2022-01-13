  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    У Британії розпочнеться чергова розробка водневого двигуна для літаків

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ноттінгемський університет здійнявся у мріях про водневу авіацію - У Британії розпочнеться чергова розробка водневого двигуна для літаків

    Ноттінгемський університет здійнявся у мріях про водневу авіацію

    Фото: University of Nottingham

    Інноваційна силова установка призначена для регіональних лайнерів

    Британська Electric Aviation Group та Ноттінгемський університет розпочали розробку інноваційної воднево-електричної гібридної силової установки для авіаційної промисловості, – повідомляє H2 View.

    Ця ініціатива, що отримала назву «Водневі гібридні електричні силові установки», розпочнеться з розробки та комерціалізації двигуна потужністю 2 МВт, який буде встановлений на гібридних та воднево-електричних літаках майбутнього.

    Electric Aviation Group вже розробляє 90-місний водневий гібридно-електричний регіональний літак, що має зробити революцію в авіаційному секторі. Нова воднева рухова установка з нульовим рівнем викидів призначена саме для регіональної авіації.

    У рамках співпраці Electric Aviation Group надасть доступ до комерційно успішної авіаційної програми та керуватиме бізнес-процесами. Ноттінгемський університет у свою чергу надасть передові знання та досвід у галузі дослідження електричних силових установок.

    «Наша спільна робота з розробки воднево-електричної силової установки зробить суттєвий внесок у вирішення проблеми декарбонізації повітряного транспорту», – сказала засновник та генеральний директор Electric Aviation Group Камран Ікбал.

    Читайте також:

    Теги: літак Велика Британія водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Британії розпочнеться чергова розробка водневого двигуна для літаків