У Британії розпочнеться чергова розробка водневого двигуна для літаків

Ноттінгемський університет здійнявся у мріях про водневу авіацію

Інноваційна силова установка призначена для регіональних лайнерів

Британська Electric Aviation Group та Ноттінгемський університет розпочали розробку інноваційної воднево-електричної гібридної силової установки для авіаційної промисловості, – повідомляє H2 View.

Ця ініціатива, що отримала назву «Водневі гібридні електричні силові установки», розпочнеться з розробки та комерціалізації двигуна потужністю 2 МВт, який буде встановлений на гібридних та воднево-електричних літаках майбутнього.

Electric Aviation Group вже розробляє 90-місний водневий гібридно-електричний регіональний літак, що має зробити революцію в авіаційному секторі. Нова воднева рухова установка з нульовим рівнем викидів призначена саме для регіональної авіації.

У рамках співпраці Electric Aviation Group надасть доступ до комерційно успішної авіаційної програми та керуватиме бізнес-процесами. Ноттінгемський університет у свою чергу надасть передові знання та досвід у галузі дослідження електричних силових установок.

«Наша спільна робота з розробки воднево-електричної силової установки зробить суттєвий внесок у вирішення проблеми декарбонізації повітряного транспорту», – сказала засновник та генеральний директор Electric Aviation Group Камран Ікбал.