У Норвегії спроєктують швидкісне судно з водневим двигуном

Будівництво інноваційного судна планується завершити у 2023 році

У Норвегії буде розроблено нове високошвидкісне судно на водневих паливних елементах, щоб допомогти порту міста Нарвік скоротити споживання дизельного пального та викиди вуглецю. Для розробки створено консорціум із восьми компаній, – повідомляє H2 View.

Судно, будівництво якого планується завершити в 2023 році, зможе розвивати швидкість 23 вузла (42 км/год) і замінити один із звичайних робочих плавальних засобів порту. Човен буде обладнаний водневими паливними елементами норвезької компанії за чистими технологіями Teco 2030. Для підтримки судна компанія Everfuel збудує водневу заправну станцію, яка може також використовуватися автотранспортом.

«Новий робочий човен з водневим двигуном поставить порт Нарвік в унікальне становище – ми скоротимо власні викиди і використовуватимемо новаторські технології, що стане важливим внеском для переходу до декарбонізації морської галузі», – сказав Берге Едвардсен Клінган, директор порту Нарвік.

«Ми дуже раді, що порт Нарвік планує збудувати водневий високошвидкісний катер, який працюватиме на наших паливних елементах. Тепер нам потрібно лише отримати підтримку проекту з боку норвезького державного підприємства Enova. Все інше вже підготовлено, і ми готові розпочати роботу», – сказав у свою чергу генеральний директор компанії Teco 2030 Тор Енгер.