У Британському аеропорту запрацювала спеціальна воднева заправна станція

Воднева заправка забезпечуватиме транспортну інфраструктуру аеропорту

У міжнародному аеропорту Тіссайд (перебуває у Великій Британії неподалік міста Тіс-Веллі) пущена в експлуатацію абсолютно нова воднева заправна станція. Вона була побудована відповідно до планів створення у Тис-Веллі водневого транспортного вузла, – повідомляє H2 View.

Заправна станція була побудована британською компанією Element 2, перед якою стоїть амбітна мета – до 2027 року розгорнути у Великій Британії 800 водневих паливних насосів.

В даний час інноваційна заправна станція забезпечує водневим паливом автомобілі аеропорту Toyota Mirai та вилочний навантажувач. Очікується, що до травня до них додадуться вантажний фургон та буксир Kangoo, які також працюють на водневих паливних елементах.

«Випробування водневих транспортних засобів та заправної станції – лише одна з багатьох новаторських водневих ініціатив, які зараз реалізуються у Тіссайді, Хартлпулі та Дарлінгтоні. Доводячи, що ці транспортні засоби є ефективними, простими у використанні та безпечними, ми ставимо наш регіон в авангарді водневої революції», – сказав мер Тіс-Веллі Бен Хоухен.

«Кожен кілограм водневого палива замінює 3,7 літра дизельного палива та компенсує викиди 10 кг вуглекислого газу. Водневий вузол Тис-Веллі відіграватиме важливу роль у декарбонізації регіону», – сказав технічний директор компанії Element 2 Брендан Білтон.