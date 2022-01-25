Hyundai побудує в Австралії водневу заправну станцію вартістю $1,7 млн

Інноваційна заправка перебуватиме на території штаб-квартири австралійського підрозділу Hyundai

Hyundai Motor Company Australia інвестує $1,7 млн у нову сучасну водневу заправну станцію для підтримки електромобілів на водневих паливних елементах у своїй штаб-квартирі в Маккуорі-парку, передмісті Сіднея, – повідомляє H2 View.

Нова воднева заправка буде збудована американською компанією PDC Machines. Вона замінить існуючу водневу станцію компанії, яка працює з 2014 року, і вироблятиме до 20 кг водню на день. Час дозаправки складе менше п'яти хвилин. Поточні експлуатаційні послуги надаватиме австралійська газова компанія ENGV.

«Ці інвестиції є демонстрацією прихильності Hyundai до майбутнього Австралії з нульовим рівнем викидів. Автомобілі на водневих паливних елементах відіграють величезну роль у переході країни до екологічно чистого майбутнього», – сказав генеральний директор Hyundai Motor Company Australia Тед Лі.

«Ми раді поділитися нашим практичним досвідом розробки водневої заправної інфраструктури в Австралії. Разом з Hyundai ми прагнемо безпечного та сталого розвитку водневого сектору країни», – сказав у свою чергу генеральний директор ENGV Шон Блайт.