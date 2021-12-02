У Китаї збудують найбільшу у світі мережу водневих заправних станцій

Інвестиції в інноваційний проект становитимуть $4,7 млрд

Китайська нафтогазова та хімічна корпорація Sinopec інвестує 30 млрд юанів ($4,7 млрд) у будівництво 1000 водневих автозаправних станцій та великої кількості газосховищ для водню, – повідомляють Elektrovesti.

Sinopec також розпочинає будівництво заводу з виробництва зеленого водню в Сіньцзяні вартістю 3 млрд юанів ($470 млн) із виробничою потужністю 20 тис тонн водню щорічно. Робота електролізерів буде забезпечена сонячною електростанцією потужністю 300 МВт. Очікується, що провадження за проектом розпочнеться у червні 2023 року.

Крім того, розробляються плани будівництва водневого заводу з аналогічною виробничою потужністю – 20 тис тонн на рік, у місті Ордосі (автономний район Китаю Внутрішня Монголія).

У компанії Sinopec упевнені, що водневий транспорт стане економічно привабливим уже до 2030 року. На водень насамперед переводитимуть далекобійні вантажні автомобілі. За прогнозами Китайської асоціації водневого палива, до 2050 року КНР щорічно споживатиме до 60 млн тонн водню в якості палива для автомобілів.