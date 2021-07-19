У Фінляндії розпочали створення водневого двигуна

Концепт двигуна, здатного працювати на 100% водні, буде створено у 2025 році

Фінська машинобудівна компанія Wärtsilä почала випробування на чистому водні свої газопоршневі двигуни, призначені для балансування енергосистем. Wärtsilä очікує до 2025 року створити концепти двигуна і електростанції, які зможуть працювати на 100% водні, – повідомляють Elektrovesti.

За прогнозами IEA (Міжнародного енергетичного агентства), до 2070 року зелений водень буде задовольняти 13% світового попиту на енергію. Однак поки на ринку не існує серійних двигунів, здатних ефективно використовувати це паливо, що ставить під загрозу глобальні амбіції по досягненню нульових викидів.

«Держави будуть інвестувати мільярди в інфраструктуру, необхідну для виробництва зеленого водню, але ці інвестиції покладаються на наявність серійних двигунів, які зможуть працювати на водневому паливі, коли воно стане доступним. Наше моделювання показує, що значні обсяги теплової потужності необхідні до середини нинішнього століття для переходу на 100% поновлювану енергію», – говорить генеральний директор Wärtsilä Хокана Аньевалла.

Wärtsilä – один зі світових лідерів по впровадженню технологій балансування і накопичення енергії. Компанія встановила електростанції загальною потужністю 74 ГВт в 180 країнах світу. Wärtsilä також проводить випробування двигунів для роботи на таких альтернативних видах палива, як аміак і метанол, які підтримають декарбонізацію сектора судноплавства і допоможуть Міжнародної морської організації досягти своєї мети по скороченню викидів парникових газів на 50% до 2050 року.