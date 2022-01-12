У Франції розроблено важкий портовий тягач з водневим двигуном

Випробування водневого навантажувача відбудуться навесні 2022 року

Французька компанія Gaussin має намір зробити революцію в секторі логістики, презентувавши свій важкий вантажно-розвантажувальний тягач з водневим двигуном. Він проходитиме випробування на території терміналу Гран-Уест (Terminal du Grand Ouest, TGO), який знаходиться в морському порту біля міста Сен-Назера, Франція, – повідомляє H2 View.

Випробування розпочнуться навесні 2022 року. Компанія Gaussin сподівається, що двигун потужністю 230 кВт, що споживає 10 кг екологічно чистого водню на день, продемонструє потенціал для широкого використання альтернативного тягача з нульовим рівнем викидів для вантажно-розвантажувальних робіт.

«Завдяки партнерству з TGO ми ще раз продемонструємо свій новаторський дух та рішучість декарбонізувати логістичну галузь. Передбачається, що наш інноваційний важкий тягач може буксирувати 75 тонн вантажу. Ми пишаємося тим, що проводимо цей тест у регіоні, який є символом діяльності французьких портів», – сказав генеральний директор компанії Gaussin Крістоф Гауссен.

«Ця співпраця дозволить нам реагувати на проблеми захисту довкілля та зміцнити наші позиції у переході до нової енергетики. Ми сподіваємося зробити значний внесок у розвиток водневої економіки в регіоні», – сказав технічний директор Terminal du Grand Ouest Олів'є Амле.