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    У Нідерландах розроблений екскаватор на водневих паливних елементах

    нова енергія
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    Водневий екскаватор Liebherr R926 компанії Mourik - У Нідерландах розроблений екскаватор на водневих паливних елементах

    Водневий екскаватор Liebherr R926 компанії Mourik

    Фото: Mourik

    Вантажопідйомність гусеничного водневого екскаватора – 30 тонн

    Голландська компанія Mourik розробила новий екскаватор, що працює на водневих паливних елементах. За основу інноваційного транспортного засобу взята модель Liebherr R926 останнього покоління, яка переобладнана під водень, – повідомляє H2 View.

    Передбачається, що випробування нового екскаватора на водневих паливних елементах почнуться в кінці жовтня. Він буде задіяний на різних будівельних об'єктах в місті Шунховен, Південна Голландія.

    Гусеничний екскаватор вантажопідйомністю 30 тонн – це новітня технологія Mourik з нульовим рівнем викидів. Вона повинна буде поповнити арсенал компанії в міру того, як до 2030 року Нідерланди перейдуть на використання екологічно чистих транспортних засобів і техніки.

    «Наш водневий Liebherr R926 виглядає в точності як традиційний екскаватор, проте він екологічно чистий. Крім того, воднева версія потужніша, ніж звичайна. Машина може пропрацювати повний робочий день без необхідності заправки», – сказав голова ради директорів компанії Mourik Кес Ян Мурік.

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    Теги: Нідерланди транспорт водень
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    У Нідерландах розроблений екскаватор на водневих паливних елементах