У Харківській області запрацювала ТЕС на лушпинні соняшнику нова енергія



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Нова теплова електростанція на лушпинні соняшнику має потужність 7МВт Фото: agroliga.com.ua

Близько 14% від всієї маси переробленого лушпиння соняшнику ставатимуть екологічно чистим паливом

У Харківській області, біля селища міського типу Нова Водолага, почала працювати теплова електростанція на лушпинні соняшнику.

«Будівництво станції тривало два роки і супроводжувалося багатьма труднощами. Зараз ТЕС працює не на повну потужність, але вже передає електроенергію у мережу: з кожним місяцем обороти будуть рости, і ми плануємо вийти на максимальну потужність роботи приблизно до Нового року», - кажуть у групі компаній «Агроліга», яка реалізувала проєкт.

Як зазначає ecotown, ТЕС оснащена двома паровими котельними агрегатами паропродуктивністю 16 тонн/год кожний, однією конденсаційною паротурбінною установкою потужністю 7МВт, системою золовидалення, операторською з єдиним робочим місцем для управління, сухою градирнею із замкнутою системою охолодження води, системою хімпідготовки, системою моніторингу викидів, системою очищення, яка дозволяє видалити 99% золи і відповідатиме українським та європейським нормам ГДК, системою подачі самого палива (лушпиння або пелет соняшнику).

Лушпиння соняшнику звозитимуть з олієпресових заводів. Колишні відходи - близько 14% від всієї маси переробленого лушпиннясоняшнику - стануть екологічно чистим поновлюваним паливом.

Раніше повідомлялося, що уряд Південної Кореї витратить $95 млрд на «зелені» проєкти.