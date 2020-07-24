Митрополит Епіфаній освятив новий храм Помісної церкви на Харківщині



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Митрополит Епіфаній відслужив у новій церкві першу літургію та звершив молитву за подолання коронавірусу Фото: Укрінформ

Предстоятель УПЦ освятив нову церкву Миколи Чудотворця у селі Бугаївка

Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Української православної церкви Епіфаній освятив нову церкву Миколи Чудотворця у селі Бугаївка Вовчанського району Харківської області.

Про це повідомляє «Укрінформ».

Також глава УПЦ відслужив у цій церкві першу літургію та звершив молитву за подолання коронавірусу.

Крім того, митрополит вручив меценатам будівництва та харківському духовенству церковні нагороди.

У ході перебування на Харківщині глава УПЦ також заклав капсулу на місці будівництва храму Святих апостолів Петра і Павла в Малинівці Чугуївського району.

Разом з митрополитом Епіфанієм участь у поїздці по регіону взяли митрополит Переяславський і Вишневський Олександр, архієпископ Дніпровський і Криворізький Симеон, єпископ Луганський і Старобільський Афанасій, єпископ Харківський і Богодухівський Митрофан, єпископ Запорізький і Мелітопольський Фотій.

Нагадаємо, нещодавно митрополит Київський і всієї України Епіфаній провів богослужіння на Гуцульщині.

До слова, через пандемію коронавірусу Українська православна церква відмовилась від багатолюдногно хресного ходу на честь Володимира Великого в Києві.