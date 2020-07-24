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    Суспільство

    Митрополит Епіфаній освятив новий храм Помісної церкви на Харківщині

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    Митрополит Епіфаній відслужив у&nbsp; новій церкві першу літургію та звершив молитву за подолання коронавірусу - Митрополит Епіфаній освятив новий храм Помісної церкви на Харківщині
    Митрополит Епіфаній відслужив у  новій церкві першу літургію та звершив молитву за подолання коронавірусу
    Фото: Укрінформ

    Предстоятель УПЦ освятив нову церкву Миколи Чудотворця у селі Бугаївка

    Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Української православної церкви Епіфаній освятив нову церкву Миколи Чудотворця у селі Бугаївка Вовчанського району Харківської області.

    Про це повідомляє «Укрінформ».

    Також глава УПЦ відслужив у цій церкві першу літургію та звершив молитву за подолання коронавірусу.

    Крім того, митрополит вручив меценатам будівництва та харківському духовенству церковні нагороди.

    У ході перебування на Харківщині глава УПЦ також заклав капсулу на місці будівництва храму Святих апостолів Петра і Павла в Малинівці Чугуївського району.

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    Разом з митрополитом Епіфанієм участь у поїздці по регіону взяли митрополит Переяславський і Вишневський Олександр, архієпископ Дніпровський і Криворізький Симеон, єпископ Луганський і Старобільський Афанасій, єпископ Харківський і Богодухівський Митрофан, єпископ Запорізький і Мелітопольський Фотій.

    Нагадаємо, нещодавно митрополит Київський і всієї України Епіфаній провів богослужіння на Гуцульщині.

    До слова, через пандемію коронавірусу Українська православна церква відмовилась від багатолюдногно хресного ходу на честь Володимира Великого в Києві.

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    церква Українська православна церква релігія Харківщина Епіфаній
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