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    Уряд Південної Кореї витратить $95 млрд на «зелені» проєкти

    нова енергія
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    Південна Корея вкладе мільярди доларів у&nbsp;&laquo;Новий зелений курс&raquo; - Уряд Південної Кореї витратить $95 млрд на «зелені» проєкти
    Південна Корея вкладе мільярди доларів у «Новий зелений курс»

    За кілька років «зелені» проєкти мають створити близько 1,9 млн робочих місць

    Уряд Південної Кореї оголосив про плани витратити 114,1 трлн вон ($94,6 млрд) на «Новий зелений курс». Про це повідомив президент країни Мун Чже Ин, передає Reuters.

    Очікується, що така масштабна інвестиція допоможе четвертій за величиною економіці Азії позбавитися від необхідності використовувати викопне паливо і сприятиме розвитку екологічно чистих галузей промисловості, заснованих на цифрових технологіях, включаючи електричні та водневі автомобілі, інтелектуальні енергосистеми і телемедицину.

    До 2025 року нові проєкти мають створити близько 1,9 млн робочих місць.

    За словами Муна, в Південній Кореї до 2025 року планується випустити на дороги 1,13 млн електромобілів і 200 000 автомобілів на водні, порівняно з 91 000 і 5 000 відповідно на кінець 2019 року. При цьому уряд обіцяє розширити мережу заправок для «зелених» автомобілів.

    План включає послуги дистанційного медичного обслуговування, політику роботи на дому для підприємств і онлайн-школи на основі бездротових мереж 5-го покоління. Згідно з планами, передбачені податкові пільги для операторів зв'язку, що встановлюють системи 5G.

    Також буде інвестовано 24,3 трлн вон в створення інтелектуальних мереж по всій країні для більш ефективного використання електроенергії.

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