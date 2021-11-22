У Європі інвестують 1$ млрд у просування водневих технологій

Центральну роль у новому партнерстві відіграватиме фонд Білла Гейтса

Європейська комісія, Європейський інвестиційний банк та благодійний фонд Білла Гейтса Breakthrough Energy інвестують 1$ млрд у просування екологічно чистих технологій, – повідомляє H2 View.

Офіційно оформлене підписанням меморандуму про взаєморозуміння партнерство мобілізує зазначені фінансові кошти у період з 2022-го до 2026 року для впровадження технологій, які сприятимуть реалізації амбіцій Європейського зеленого курсу та кліматичних цілей ЄС до 2030 року.

Основна роль угоди полягає в просуванні партнерства в галузі кліматичних технологій із зеленим воднем, який визначений як ключова ланка на шляху до майбутнього чистої енергії.

«Настав час діяти, проблема клімату вимагає від нас інвестувати в інновації. Нове партнерство – це ще один крок на шляху до перетворення Європи на перший кліматично нейтральний континент», – сказала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

«Досягнення нульової позначки буде однією з найскладніших речей, які будь-коли робило людство. Це вимагатиме нових технологій, нової політики та нового партнерства між приватним та державним сектором у небачених раніше масштабах», – сказав у свою чергу Білл Гейтс.