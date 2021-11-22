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    У Європі інвестують 1$ млрд у просування водневих технологій

    нова енергія
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    Церемонія підписання меморандуму між структурами ЄС та фондом Breakthrough Energy - У Європі інвестують 1$ млрд у просування водневих технологій

    Церемонія підписання меморандуму між структурами ЄС та фондом Breakthrough Energy

    Фото: Roberta Bruzzechesse/EIB

    Центральну роль у новому партнерстві відіграватиме фонд Білла Гейтса

    Європейська комісія, Європейський інвестиційний банк та благодійний фонд Білла Гейтса Breakthrough Energy інвестують 1$ млрд у просування екологічно чистих технологій, – повідомляє H2 View.

    Офіційно оформлене підписанням меморандуму про взаєморозуміння партнерство мобілізує зазначені фінансові кошти у період з 2022-го до 2026 року для впровадження технологій, які сприятимуть реалізації амбіцій Європейського зеленого курсу та кліматичних цілей ЄС до 2030 року.

    Основна роль угоди полягає в просуванні партнерства в галузі кліматичних технологій із зеленим воднем, який визначений як ключова ланка на шляху до майбутнього чистої енергії.

    «Настав час діяти, проблема клімату вимагає від нас інвестувати в інновації. Нове партнерство – це ще один крок на шляху до перетворення Європи на перший кліматично нейтральний континент», – сказала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

    «Досягнення нульової позначки буде однією з найскладніших речей, які будь-коли робило людство. Це вимагатиме нових технологій, нової політики та нового партнерства між приватним та державним сектором у небачених раніше масштабах», – сказав у свою чергу Білл Гейтс.

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    Теги: ЄС банк Білл Гейтс водень
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    У Європі інвестують 1$ млрд у просування водневих технологій