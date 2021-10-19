Франція має намір стати лідером у виробництві екологічно чистого водню

В рамках Програми розвитку на період до 2030 року в екологічні проєкти буде інвестовано не менше €12 млрд

Президент Франції Еммануель Макрон представив Програму розвитку «Франція-2030», яка містить десять пунктів, більшість з яких присвячені новій енергетиці та боротьбі зі зміною клімату, – повідомляють Elektrovesti.

Першим пунктом іде створення у Франції невеликих інноваційних ядерних реакторів з поліпшеним управлінням відходами, до 2030 року мирний атом буде виробляти понад 50% електроенергії країни.

Друге завдання – стати лідером з виробництва зеленого водню. Воднева стратегія Франції є однією з найбільш амбітних в Європі – вона передбачає установку до 2030 року 6,5 ГВт електролізерів. (Німеччина, наприклад, має намір створити 5 ГВт електролізних потужностей).

Третя мета – декарбонізація промисловості, викиди парникових газів повинні бути знижені на 35% в порівнянні з 2015 роком. Для досягнення перших трьох цілей буде інвестовано понад €8 млрд, в тому числі – €1 млрд в малі атомні реактори.

Четвертий і п'ятий пункти присвячені транспорту. Франція планує до 2030 року провести близько 2 млн електромобілів і гібридних автомобілів, а також випустити перший низьковуглецевий літак. Транспортний сектор отримає на ці цілі €4 млрд.