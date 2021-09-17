Білл Гейтс виділяє $1,5 млрд на екологічно чисті технології, включаючи водень

Білл Гейтс виділяє $1,5 млрд на екологічно чисті технології, включаючи воденьнова енергія
Засновник Microsoft має намір зробити водень максимально доступним за ціною
Благодійністю займеться фонд Білла Гейтса Breakthrough Energy Catalyst
Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс заявив про намір витратити $1,5 млрд на екологічно чисті технології, включаючи водневі, в рамках нового партнерства з Міністерством енергетики США, – повідомляє H2 View.
Одна з благодійних компаній Білла Гейтса Breakthrough Energy Catalyst співпрацюватиме з американським урядом в рамках проекту, який має намір об'єднати державний сектор і приватні підприємства.
Зниження вартості водню є одним з головних пріоритетів Міністерства енергетики США. У червні 2021 року міністерство заявило, що хоче до кінця поточного десятиліття знизити вартість зеленого водню на 80% – до одного долара за кілограм.
«Зелений водень – відмінний приклад дуже багатообіцяючої, екологічно чистої технології. Мета нашої програми полягає в тому, щоб прискорити просування цих інноваційних технологій і знизити собівартість виробництва водню», – сказав Білл Гейтс, виступаючи на саміті Hydrogen Shot Summit Міністерства енергетики США.
Крім зеленого водню, Білл Гейтс має намір фінансувати ще кілька проектів. Зокрема, це екологічно чисте авіаційне паливо і довготривале зберігання енергії.
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