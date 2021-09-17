  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    Білл Гейтс виділяє $1,5 млрд на екологічно чисті технології, включаючи водень

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Засновник Microsoft має намір зробити водень максимально доступним за ціною - Білл Гейтс виділяє $1,5 млрд на екологічно чисті технології, включаючи водень

    Засновник Microsoft має намір зробити водень максимально доступним за ціною

    Фото: bbc.com

    Благодійністю займеться фонд Білла Гейтса Breakthrough Energy Catalyst

    Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс заявив про намір витратити $1,5 млрд на екологічно чисті технології, включаючи водневі, в рамках нового партнерства з Міністерством енергетики США, – повідомляє H2 View.

    Одна з благодійних компаній Білла Гейтса Breakthrough Energy Catalyst співпрацюватиме з американським урядом в рамках проекту, який має намір об'єднати державний сектор і приватні підприємства.

    Зниження вартості водню є одним з головних пріоритетів Міністерства енергетики США. У червні 2021 року міністерство заявило, що хоче до кінця поточного десятиліття знизити вартість зеленого водню на 80% – до одного долара за кілограм.

    «Зелений водень – відмінний приклад дуже багатообіцяючої, екологічно чистої технології. Мета нашої програми полягає в тому, щоб прискорити просування цих інноваційних технологій і знизити собівартість виробництва водню», – сказав Білл Гейтс, виступаючи на саміті Hydrogen Shot Summit Міністерства енергетики США.

    Крім зеленого водню, Білл Гейтс має намір фінансувати ще кілька проектів. Зокрема, це екологічно чисте авіаційне паливо і довготривале зберігання енергії.

    Читайте також:

    Теги: США технології Білл Гейтс водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Білл Гейтс виділяє $1,5 млрд на екологічно чисті технології, включаючи водень