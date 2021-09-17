Білл Гейтс виділяє $1,5 млрд на екологічно чисті технології, включаючи водень

Благодійністю займеться фонд Білла Гейтса Breakthrough Energy Catalyst

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс заявив про намір витратити $1,5 млрд на екологічно чисті технології, включаючи водневі, в рамках нового партнерства з Міністерством енергетики США, – повідомляє H2 View.

Одна з благодійних компаній Білла Гейтса Breakthrough Energy Catalyst співпрацюватиме з американським урядом в рамках проекту, який має намір об'єднати державний сектор і приватні підприємства.

Зниження вартості водню є одним з головних пріоритетів Міністерства енергетики США. У червні 2021 року міністерство заявило, що хоче до кінця поточного десятиліття знизити вартість зеленого водню на 80% – до одного долара за кілограм.

«Зелений водень – відмінний приклад дуже багатообіцяючої, екологічно чистої технології. Мета нашої програми полягає в тому, щоб прискорити просування цих інноваційних технологій і знизити собівартість виробництва водню», – сказав Білл Гейтс, виступаючи на саміті Hydrogen Shot Summit Міністерства енергетики США.

Крім зеленого водню, Білл Гейтс має намір фінансувати ще кілька проектів. Зокрема, це екологічно чисте авіаційне паливо і довготривале зберігання енергії.