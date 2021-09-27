У Каліфорнії спущений на воду водневий пором Sea Change

Пором на водневих елементах дістався до води і готується в перший рейс

Інноваційне судно може взяти на борт 75 пасажирів

У Каліфорнії презентовано пором Sea Change на водневих паливних елементах. Інноваційний проєкт, робота над яким тривала кілька років, реалізований спеціально створеним консорціумом, у який входять компанії Incat Crowther, Zero Emissions Industries, BAE Systems і Hornblower Group, – повідомляє H2 View.

Sea Change має довжину 22 метри та здатний вмістити до 75 пасажирів. Пором оснащений силовим агрегатом на водневих паливних елементах, наданим Zero Emissions Industries, що складається з паливних елементів Cummins потужністю 360 кВт і резервуарів для зберігання водню Hexagon місткістю 246 кг.

Компанія Incat Crowther заявила, що розробила конструкцію порома, в якій воднева силова установка інтегрована в конструкцію та всі системи судна. Форма корпусу оптимізована для зниження опору, конструкція поєднує міцність і невелику вагу.

Sea Change буде працювати в Каліфорнійській затоці, демонструючи життєздатність суднових технологій на водневих паливних елементах і демонструючи шлях до комерціалізації водневого морського транспорту.