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    У Данії створено підрозділ для розробки водневих суден

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    Пороми датської судноплавної компанії DFDS - У Данії створено підрозділ для розробки водневих суден

    Пороми датської судноплавної компанії DFDS

    Фото: elektrovesti.net

    Перший пором на водні передбачається запустити до 2025 року

    Данська судноплавна компанія DFDS, щоб прискорити процес переходу свого флоту на безвуглецеві операції, створила новий підрозділ. Вiн буде працювати над проєктами екологічного флоту, перший з яких – розробка порома на водневих паливних елементах, – повідомляють Elektrovesti.

    У листопаді 2020 року DFDS подала заявку до Євросоюзу на фінансову підтримку проєкту з розробки порома на електроенергії, що виробляється водневими паливними елементами. Потужність паливної установки складе 23 МВт. Вантажомісткість – 120 вантажівок або 380 легкових автомобілів, кількість пасажирів – 1800 осіб.

    Підрозділ компанії на цю мить зайнятий розв'язанням трьох основних питань. Чи необхідно будувати нове судно, або модернізувати чинний. Визначитися щодо екологічного палива – метанол, аміак або водень. І третє – вибір маршруту, на якому таке судно буде працювати. Передбачається, що перший водневий пором може з'явитися до 2025 року.

    У компанії DFDS підкреслюють, що недостатньо просто мати «зелений» плавзасіб. При заходженні в порти таким суднам буде потрібна підзарядка або заправка, для чого необхідно працювати над вибудовуванням необхідної берегової інфраструктури вже зараз – щоб бути готовим до появи перших екологічних суден.

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    Теги: Данія пором водень
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    У Данії створено підрозділ для розробки водневих суден