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    У Китаї представили концепт водневого мотоцикла

    нова енергія
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    Інноваційний мотоцикл зробив на виставці справжній фурор - У Китаї представили концепт водневого мотоцикла

    Інноваційний мотоцикл зробив на виставці справжній фурор

    Фото: X-IDEA Industry Design Group

    Комерційний продаж інноваційного мотоцикла розпочнеться до кінця десятиліття

    Китайська компанія X-IDEA Industry Design Group презентувала мотоцикл, який працює на водневих паливних елементах. Виробник прагне розробити інноваційні рішення для водневої мобільності, – повідомляє H2 View.

    Представлений на 19-й Китайській міжнародній виставці мотоциклів у Чунцині мотоцикл із водневим двигуном XCELL, оснащений паливним елементом та чотирма резервуарами для зберігання водню.

    Компанія X-IDEA Industry Design Group заявляє, що мотоцикл, який працює на основі водневих паливних елементів XCELL, є чистим рішенням для індустрії двоколісних транспортних засобів. Компанія передбачає, що мотоцикл буде доступний для масового покупця протягом найближчих десяти років.

    «Двоколісні транспортні засоби розвиватимуться у бік застосування екологічно чистих двигунів. Ми провели мозковий штурм, щоб зробити мотоцикл, що поєднує водневу енергію та сучасний, ергономічний зовнішній вигляд», – сказав головний дизайнер X-IDEA Industry Design Group Люк Лу.

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    Теги: Китай мотоцикл водень
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    У Китаї представили концепт водневого мотоцикла