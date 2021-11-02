У Китаї представили концепт водневого мотоцикла

Комерційний продаж інноваційного мотоцикла розпочнеться до кінця десятиліття

Китайська компанія X-IDEA Industry Design Group презентувала мотоцикл, який працює на водневих паливних елементах. Виробник прагне розробити інноваційні рішення для водневої мобільності, – повідомляє H2 View.

Представлений на 19-й Китайській міжнародній виставці мотоциклів у Чунцині мотоцикл із водневим двигуном XCELL, оснащений паливним елементом та чотирма резервуарами для зберігання водню.

Компанія X-IDEA Industry Design Group заявляє, що мотоцикл, який працює на основі водневих паливних елементів XCELL, є чистим рішенням для індустрії двоколісних транспортних засобів. Компанія передбачає, що мотоцикл буде доступний для масового покупця протягом найближчих десяти років.

«Двоколісні транспортні засоби розвиватимуться у бік застосування екологічно чистих двигунів. Ми провели мозковий штурм, щоб зробити мотоцикл, що поєднує водневу енергію та сучасний, ергономічний зовнішній вигляд», – сказав головний дизайнер X-IDEA Industry Design Group Люк Лу.