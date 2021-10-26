Toyota проводить випробування водневого двигуна в гоночних автомобілях Corolla

Передбачається, що надалі водневі двигуни будуть використовуватись в інших моделях компанії

Японська автомобільна корпорація Toyota Motor проводить випробування водневого двигуна внутрішнього згоряння у гоночних автомобілях Toyota Corolla та планує надалі використовувати такі двигуни в інших моделях компанії, – повідомляють Elektrovesti.

«Випробування проводяться для збору інформації і проведення спостережень, щоб розуміти всі проблеми, що з'являються. Ми хочемо запропонувати різні опції для того, щоб задовольнити зростаючий попит на водневі автомобілі», – сказав головний інженер водневої моделі Toyota Corolla Найюкі Сакамото.

Експериментальний водневий автомобіль Corolla у червні 2021 року успішно завершив 24-годинну гонку Super Taikyu. Коли автомобілі з водневими двигунами внутрішнього згоряння стануть комерційним продуктом Toyota Motor, поки що невідомо. Сакамото визнав, що потрібно продовжувати розробку та вдосконалення, щоб вирішити проблему споживання водневими двигунами великої кількості палива.

Водневі двигуни мають перевагу: для їх установки потрібні мінімальні зміни – тільки в системі подачі палива. Проте водневі двигуни, хоч і вважаються більш екологічно чистими, але вони не на 100% декарбонізовані. На відміну від паливних елементів, від них виходить невелика кількість викидів вуглекислого газу через спалювання моторного масла.