Бразилець створив мотоцикл, який працює на звичайній воді

Одного літра звичайної води вистачає на 500 км пробігу

Бразильський держслужбовець Рікардо Азеведо з міста Сан-Паулу разом з сином Габріелем переробив одноциліндровий мотоцикл Honda NX200 під водневе паливо. Тепер на ньому можна проїхати 500 кілометрів, заливши в бак всього один літр води, – повідомляє Novate.

Новий мотоцикл, який Рікардо Азеведо назвав T Power H2O, оснащений автомобільним акумулятором, за допомогою якого відбувається електроліз – розщеплення води. Водень надходить потім у двигун внутрішнього згоряння. Як стверджує умілець, революційним паливом може бути як вода з-під крана, так і найближча калюжа. Сам винахідник заправляє свій байк з прилеглої досить забрудненої річки Тіете.

Для поїздки на 100 кілометрів потрібно всього 0,2 літра води. Акумулятора, правда, надовго не вистачає, оскільки процес електролізу досить енергоємний. Тому на мотоциклі встановлена система на зразок тієї, що використовується в Формулі-1. Вона заряджає акумулятор прямо під час поїздки – спрацьовує кожного разу, коли водій гальмує. У результаті мотоцикл T Power H2O може працювати близько десяти годин.

Рікардо Азеведо вже піддався критиці користувачів інтернету, які сумніваються в працездатності всієї системи. Але на сторону винахідника стали авторитетні дослідники, зокрема професор хімії Університету Сан-Паулу Ернесто Гонсалес. Сам Азеведо готовий надати свій байк професіоналам з офіційного дилера мотоциклів Honda, щоб ті протестували його роботу.