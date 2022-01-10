У Китаї продемонстровано перший водневий двигун

Інноваційна силова установка успішно пройшла перші випробування

Розробки екологічно чистих двигунів у Китаї зробили важливий крок уперед: компанія China Yuchai International заявила, що її двигун YCK05, який працює на водні, в ході нещодавньої демонстрації показав успішну та стабільну роботу, – повідомляє H2 View.

Для розробки двигуна YCK05 компанія China Yuchai International об'єдналася з Пекінським технологічним інститутом з метою співпраці у галузі наукових досліджень. На території інституту і було нещодавно здійснено демонстраційний проект.

Китай прагне скоротити викиди вуглекислого газу, пов'язані з транспортним сектором, і партнери очікують, що їх новий водневий двигун знайде широке застосування на ринках муніципальних автобусних перевезень, у логістиці та транспорті для надання швидкої медичної допомоги.

«Завдяки нашим досягненням у розробці водневих двигунів ми стали підприємством з найбільшим портфелем технологій для силових установок, що включає традиційні двигуни внутрішнього згоряння, газові, а також гібридні двигуни. Ми сподіваємося на комерціалізацію двигунів, що працюють на водневому паливі, щоб зробити свій внесок у покращення навколишнього середовища», – сказав президент China Yuchai International Вен Мінґ Хо.