У Японії розроблять водневий двигун внутрішнього згоряння для мотоциклів

Інноваційною розробкою займуться такі відомі компанії, як Kawasaki та Yamaha

Японські корпорації Kawasaki Heavy Industries та Yamaha Motor мають намір спільно вивчити можливість розробки двигуна внутрішнього згоряння, що працює на екологічно чистому водні, для двоколісних транспортних засобів, – повідомляє H2 View.

Водневий двигун внутрішнього згоряння повинен підтримати створення мотоциклів та скутерів з нульовим рівнем викидів, відкриваючи нові можливості для декарбонізації цього транспортного сектора. Екологічно чистий енергоносій може стати ключовим вектором розвитку індустрії двоколісних транспортних засобів.

Kawasaki Heavy Industries вже розробляє двигуни на водневому паливі для важкого автомобільного транспорту, будівельної техніки, а також морських та повітряних транспортних засобів. І нова розробка, що стосується мотоциклів, – логічне продовження на шляху до ще більш масового застосування водневих технологій.

Щоб підтримати цей розвиток, Yamaha Motor має намір створити водневий двигун внутрішнього згоряння, що підходить для двоколісних транспортних засобів, і, таким чином, доповнити розробки своїх колег із Kawasaki Heavy Industries.