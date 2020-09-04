  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Китаї створено новий водневий автомобіль

    нова енергія
    • Розсилка
    <p>Автомобіль на водневих паливних елементах Aion LX Fuel Cell</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - У Китаї створено новий водневий автомобіль

    Автомобіль на водневих паливних елементах Aion LX Fuel Cell

     

    Фото: autocar.com.ph

    Aion LX оснащений екосистемою інтелектуального водіння

    Китайський виробник GAC Group (Guangzhou Automobile Group) на виставці GAC Tech Day 2020 представив свій перший автомобіль з водневими паливними елементами Aion LX Fuel Cell. На заході компанія також продемонструвала взаємопов'язану екосистему інтелектуального водіння ADiGO 3.0, - повідомляє H2 View.

    Aion LX Fuel Cell оснащений системою водневих паливних елементів, самостійно розробленої GAC Group. Для зарядки автомобіля потрібно від трьох до п'яти хвилин, його запас ходу перевищує 650 км, що відповідає сучасним міжнародним стандартам. 

    В автомобілі також вирішена проблема запалювання і роботи двигуна при низькій температурі, до мінус 30 градусів. Aion LX успішно пройшов випробування на безпеку, такі як зіткнення з бічною стійкою на швидкості 32 км/год і наїзд ззаду на швидкості 80 км/ч. 

    Корпорація GAC Group створена в 1997 році. Вона виробляє легкові автомобілі під торговою маркою Trumpchi, легкові і вантажні автомобілі Gonow, позашляховики Changfeng і автобуси GAC Bus. Крім того, компанія випускає автомобілі Fiat, Honda, Mitsubishi і Toyota.

    Китай автомобіль водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ