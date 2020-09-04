У Китаї створено новий водневий автомобіль нова енергія



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Автомобіль на водневих паливних елементах Aion LX Fuel Cell Фото: autocar.com.ph

Aion LX оснащений екосистемою інтелектуального водіння

Китайський виробник GAC Group (Guangzhou Automobile Group) на виставці GAC Tech Day 2020 представив свій перший автомобіль з водневими паливними елементами Aion LX Fuel Cell. На заході компанія також продемонструвала взаємопов'язану екосистему інтелектуального водіння ADiGO 3.0, - повідомляє H2 View.

Aion LX Fuel Cell оснащений системою водневих паливних елементів, самостійно розробленої GAC Group. Для зарядки автомобіля потрібно від трьох до п'яти хвилин, його запас ходу перевищує 650 км, що відповідає сучасним міжнародним стандартам.

В автомобілі також вирішена проблема запалювання і роботи двигуна при низькій температурі, до мінус 30 градусів. Aion LX успішно пройшов випробування на безпеку, такі як зіткнення з бічною стійкою на швидкості 32 км/год і наїзд ззаду на швидкості 80 км/ч.

Корпорація GAC Group створена в 1997 році. Вона виробляє легкові автомобілі під торговою маркою Trumpchi, легкові і вантажні автомобілі Gonow, позашляховики Changfeng і автобуси GAC Bus. Крім того, компанія випускає автомобілі Fiat, Honda, Mitsubishi і Toyota.