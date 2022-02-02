У Китаї запрацював електролізер для забезпечення зимових Олімпійських ігор

Електролізер забезпечить паливом 50% водневого транспорту у зоні змагань

Зимові Олімпійські ігри 2022 року в Китаї будуть проводитись при використанні екологічно чистого водню. Один з найбільших у світі електролізерів, збудований у Чжанцзякоу, за кілька днів до початку олімпіади почав генерувати зелений водень, щоб встигнути забезпечити паливом водневий транспорт, – повідомляє H2 View.

Електролізний завод був побудований спільним підприємством Shell та компанії Zhangjiakou City Transport Construction Investment. Мета проекту – запровадження зеленого водню як засіб для роботи кількох комунальних підприємств та водневого транспорту на зимових Олімпійських іграх 2022 року, які мають розпочатися 4 лютого.

При цьому електролізер, потужність якого становить 20 МВт, забезпечуватиме близько половини загального обсягу постачання зеленого водню для автомобілів на паливних елементах у зоні олімпійських змагань. (Всього водневих автомобілів буде близько 600). На додаток до електролізера, Shell відкрила ще кілька водневих заправних станцій.

«На сьогоднішній день цей електролізер є найбільшим у нашому портфоліо і відповідає стратегії Shell Powering Progress, яка включає плани зміцнення нашого лідируючого положення в області водню. Ми бачимо великі можливості у водневому ланцюжку в Китаї, включаючи його виробництво, зберігання та доставку», – сказав директор з інтегрованих газових, відновлюваних та енергетичних рішень компанії Shell Ваель Саван.