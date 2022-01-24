ОАЕ уклали водневі угоди з європейськими енергетичними компаніями

Угоди підписано з головною енергетичною компанією Абу-Дабі Masdar

У ході «Тижня сталого розвитку в Абу-Дабі» енергетична компанія Masdar (Масдар – екологічне місто, що будується в еміраті Абу-Дабі) підписала ряд знакових угод, пов'язаних з виробництвом зеленого водню, – повідомляють Elektrovesti.

Відповідно до договору з TotalEnergies та Siemens Energy сторони збудують у місті Масдар демонстраційний завод з виробництва екологічно чистого водню та випуску на його основі синтетичного авіаційного палива.

Договір із французьким енергетичним гігантом Engie спрямований на створення конкурентоспроможного за вартістю заводу із виробництва зеленого водню потужністю 200 МВт, який планується ввести в експлуатацію до 2025 року. Цей водень буде використаний для виробництва аміаку на заводах компанії Fertiglobe в ОАЕ.

Fertiglobe є найбільшим виробником аміаку та азотних добрив у країнах Близького Сходу та Північної Африки, а також найбільшим у світі морським експортером товарного аміаку.

У листопаді 2021 року Національна нафтова компанія Абу-Дабі та Національна енергетична компанія Абу-Дабі оголосили про створення глобального спільного підприємства з метою розробки проектів із зеленого водню та створення до 2030 року 30 ГВт потужностей відновлюваної енергетики.