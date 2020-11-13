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    У китайський водневий проект інвестується 1 млрд доларів

    нова енергія
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    <p>У провінції Чжецзян побудують найбільший в Азії&nbsp;завод з виробництва екологічно чистого палива</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - У китайський водневий проект інвестується 1 млрд доларів

    У провінції Чжецзян побудують найбільший в Азії завод з виробництва екологічно чистого палива

     

    Фото: wikipedia.org

    Завод з виробництва рідкого водню почне працювати в 2022 році

    Американська міжнародна корпорація Air Products and Chemicals інвестує 1 млрд доларів в будівництво в Східному Китаї заводу з виробництва зрідженого водню, - повідомляє H2 View

    Air Products планує встановити лінії для виробництва водню в провінції Чжецзян (близько ста кілометрів від Шанхая). 

    Передбачається, що підприємство продуктивністю 30 тонн водню в добу буде запущено в 2022 році. Завод стане найбільшим не тільки в Китаї, але і у всій Південно-Східній Азії.
    Теги: Китай будівництво завод водень
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