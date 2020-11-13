У китайський водневий проект інвестується 1 млрд доларів

У китайський водневий проект інвестується 1 млрд доларівнова енергія
У провінції Чжецзян побудують найбільший в Азії завод з виробництва екологічно чистого палива
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Завод з виробництва рідкого водню почне працювати в 2022 році
Американська міжнародна корпорація Air Products and Chemicals інвестує 1 млрд доларів в будівництво в Східному Китаї заводу з виробництва зрідженого водню, - повідомляє H2 View.
Air Products планує встановити лінії для виробництва водню в провінції Чжецзян (близько ста кілометрів від Шанхая).Передбачається, що підприємство продуктивністю 30 тонн водню в добу буде запущено в 2022 році. Завод стане найбільшим не тільки в Китаї, але і у всій Південно-Східній Азії.