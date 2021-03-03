  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    У Країні Басків буде побудований водневий логістичний центр

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Порт іспанського міста Більбао, столиці Країни Басків &nbsp; - У Країні Басків буде побудований водневий логістичний центр

    Порт іспанського міста Більбао, столиці Країни Басків

     

    Фото: elektrovesti.net

    Створення нового інноваційного центру оцінюється в 1,3 млрд євро

    В іспанському порту Більбао (столиця автономного співтовариства Країни Басків, північ Іспанії) буде побудований завод з виробництва синтетичного палива, який в перспективі стане водневим логістичним хабом, – повідомляють Elektrovesti.

    У найближчі кілька років Більбао стане центром Баскського водневого коридору (BH2C – Basque Hydrogen Corridor). Ця ініціатива, яка налічує близько 80 учасників: комерційних компаній, державних установ, технологічних і навчальних центрів, буде спрямована на розвиток технологій та промислове виробництво водню в якості палива майбутнього.

    Обсяг інвестицій в 34 проекту, пов'язаних з BH2C, оцінюється в 1,3 млрд євро. Проект включає в себе будівництво компанією Petronor одного з найбільших в світі заводів з виробництва зеленого водневого синтетичного палива на ділянці площею 46,7 тис. кв. м.

    Інвестиції на першому етапі складуть 67 млн євро, введення заводу в експлуатацію очікується в 2024 році. Другий і третій етапи проекту, які будуть реалізовуватися паралельно з першою фазою, потребуватимуть додаткових інвестицій в розмірі 76 млн євро. Вони передбачають будівництво газогенераторної установки потужністю 10 МВт, яка працює на міських відходах – таких як папір, картон, пластик і текстиль, що дозволить уникнути використання традиційних вуглецевих видів палива.

    Спочатку підприємство буде здатне переробляти близько 10 тис тонн комунальних відходів на рік, а на більш пізніх етапах ця цифра може зрости до 100 тис тонн. Одержуваний в результаті піролізу водень буде використовуватися в якості палива для самого заводу.

    Теги: інвестиції будівництво завод водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies