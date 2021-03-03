У Країні Басків буде побудований водневий логістичний центр

Створення нового інноваційного центру оцінюється в 1,3 млрд євро

В іспанському порту Більбао (столиця автономного співтовариства Країни Басків, північ Іспанії) буде побудований завод з виробництва синтетичного палива, який в перспективі стане водневим логістичним хабом, – повідомляють Elektrovesti.

У найближчі кілька років Більбао стане центром Баскського водневого коридору (BH2C – Basque Hydrogen Corridor). Ця ініціатива, яка налічує близько 80 учасників: комерційних компаній, державних установ, технологічних і навчальних центрів, буде спрямована на розвиток технологій та промислове виробництво водню в якості палива майбутнього.

Обсяг інвестицій в 34 проекту, пов'язаних з BH2C, оцінюється в 1,3 млрд євро. Проект включає в себе будівництво компанією Petronor одного з найбільших в світі заводів з виробництва зеленого водневого синтетичного палива на ділянці площею 46,7 тис. кв. м.

Інвестиції на першому етапі складуть 67 млн євро, введення заводу в експлуатацію очікується в 2024 році. Другий і третій етапи проекту, які будуть реалізовуватися паралельно з першою фазою, потребуватимуть додаткових інвестицій в розмірі 76 млн євро. Вони передбачають будівництво газогенераторної установки потужністю 10 МВт, яка працює на міських відходах – таких як папір, картон, пластик і текстиль, що дозволить уникнути використання традиційних вуглецевих видів палива.

Спочатку підприємство буде здатне переробляти близько 10 тис тонн комунальних відходів на рік, а на більш пізніх етапах ця цифра може зрости до 100 тис тонн. Одержуваний в результаті піролізу водень буде використовуватися в якості палива для самого заводу.