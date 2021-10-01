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    У Монако представлений концепт водневої супер-яхти ZeRO

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    Концепт яхти від австралійської студії Sorgiovanni Designs - У Монако представлений концепт водневої супер-яхти ZeRO

    Концепт яхти від австралійської студії Sorgiovanni Designs

    Фото: Super Yacht Times

    Яхта довжиною 96 метрів справила на виставці фурор завдяки своєму футуристичному дизайну

    На міжнародному яхт-шоу, яке нещодавно відбулося в Монако, австралійська студія Sorgiovanni Designs представила концепцію 96-метрової супер-яхти ZeRO, яка працює на водневих паливних елементах, – повідомляє H2 View.

    «Яхта ZeRO відрізняється ефективної формою корпусу і сучасної силовою установкою, що працює на екологічно чистому водні. На яхті повністю відсутні викиди шкідливих речовин, зокрема – вуглекислого газу. Це робить благотворний вплив на навколишнє середовище», – повідомляє профільний інформаційний портал Super Yacht Times.

    Крім водневих паливних елементів, баків для зберігання екологічно чистого палива і електродвигунів, супер-яхта ZeRO має на борту систему акумуляторних батарей, які забезпечують додаткове живлення силових установок – це дозволяє збільшити запас ходу на крейсерській швидкості.

    «Моїм баченням ZeRO було створення футуристичної цілісної форми корпусу яхти, який охоплює надбудову, при збереженні елегантності цього інноваційного судна», – сказав дизайнер яхти Сем Сорджіованні.

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    Теги: Австралія водень Монако
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    У Монако представлений концепт водневої супер-яхти ZeRO