У Монако представлений концепт водневої супер-яхти ZeRO

Яхта довжиною 96 метрів справила на виставці фурор завдяки своєму футуристичному дизайну

На міжнародному яхт-шоу, яке нещодавно відбулося в Монако, австралійська студія Sorgiovanni Designs представила концепцію 96-метрової супер-яхти ZeRO, яка працює на водневих паливних елементах, – повідомляє H2 View.

«Яхта ZeRO відрізняється ефективної формою корпусу і сучасної силовою установкою, що працює на екологічно чистому водні. На яхті повністю відсутні викиди шкідливих речовин, зокрема – вуглекислого газу. Це робить благотворний вплив на навколишнє середовище», – повідомляє профільний інформаційний портал Super Yacht Times.

Крім водневих паливних елементів, баків для зберігання екологічно чистого палива і електродвигунів, супер-яхта ZeRO має на борту систему акумуляторних батарей, які забезпечують додаткове живлення силових установок – це дозволяє збільшити запас ходу на крейсерській швидкості.

«Моїм баченням ZeRO було створення футуристичної цілісної форми корпусу яхти, який охоплює надбудову, при збереженні елегантності цього інноваційного судна», – сказав дизайнер яхти Сем Сорджіованні.