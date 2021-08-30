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    У Бельгії представлений будівельний екскаватор з водневим двигуном

    нова енергія
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    Водневий екскаватор розроблений на основі однієї з моделей Hitachi - У Бельгії представлений будівельний екскаватор з водневим двигуном

    Водневий екскаватор розроблений на основі однієї з моделей Hitachi

    Фото: CMB.TECH

    Це перший в світі екскаватор, який працює на екологічно чистому паливі

    Бельгійські компанії CMB.TECH і Luyckx представили екскаватор з водневим двигуном. Це перша в світі розробка такого роду, транспорт також може працювати на традиційному паливі, якщо водень недоступний, – повідомляє H2 View.

    Водневий екскаватор розроблений на основі однієї з моделей японської корпорації Hitachi, він призначений для сектора важкого будівництва та землерийних робіт. Як двопаливну модель, машину можна купити і ввести в експлуатацію вже зараз.

    Треба відзначити, що компанія CMB.TECH також випустила нову мобільну водневу заправну станцію, яка зможе підтримувати інноваційний екскаватор. Вона має запас 600 кг зеленого водню, і підходить для інших видів транспорту – наприклад, для морських суден.

    «На сьогоднішній день ми пропонуємо програми, що дозволяють знизити викиди вуглекислого газу до восьми тонн в день без експлуатаційних обмежень. І при цьому – при мінімально можливих витратах», – сказав технічний директор CMB.TECH Рой Камп.

    «Ми шукали правильні рішення протягом декількох років. Проблема полягала в основному в енергетичних потребах важкої техніки. Виходячи з цього бачення, було розпочато співпрацю з CMB.TECH з метою перетворення 37-тонного екскаватора для роботи на двопаливному двигуні, тим самим зробивши перший конкретний крок до озеленення будівельного сектора», – сказав в свою чергу генеральний директор Luyckx Джос Луйкс.

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    Теги: Бельгія транспорт водень
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    У Бельгії представлений будівельний екскаватор з водневим двигуном