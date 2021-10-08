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    У Британії презентовано новий 7,5-тонний водневий вантажний автомобіль Tevva Truck

    нова енергія
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    Запас ходу водневого Tevva Truck удвічі вищий, ніж у електричного аналога - У Британії презентовано новий 7,5-тонний водневий вантажний автомобіль Tevva Truck

    Запас ходу водневого Tevva Truck удвічі вищий, ніж у електричного аналога

    Фото: Tevva

    Серійне виробництво вантажівки на водневих паливних елементах почнеться у 2023 році

    Британська компанія Tevva презентувала нову вантажівку на водневих паливних елементах вантажопідйомністю 7,5 тонн. Представлена поряд з електричним варіантом, воднева вантажівка долає на одній заправці 500 км, що перевищує можливості акумуляторного «колеги» рівно вдвічі, – повідомляє H2 View.

    Передбачається, що обидва варіанти вантажних автомобілів будуть випускатися серійно, повністю відповідаючи цілям нульового викиду вуглекислого газу. Це дуже важливо напередодні запропонованої заборони в Великобританії всіх забруднюючих транспортних засобів до 2035 року.

    Tevva Truck буде проводитися на новому заводі компанії практично в центрі Лондона. Очікується, що після 2023 року компанія буде виробляти на рік 3 тис. вантажівок на водневих паливних елементах.

    «Технології стрімко трансформують сектор комерційного транспорту, роблячи його більш безпечним, екологічним і ефективним. Tevva Truck забезпечує перехід до електрифікації для менеджерів автопарку, забезпечуючи привабливу вартість вантажного автомобіля без шкоди для дальності і надійності», – сказав засновник і генеральний директор компанії Tevva Ашер Беннетт.

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    Теги: вантажівки технології Велика Британія водень
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    У Британії презентовано новий 7,5-тонний водневий вантажний автомобіль Tevva Truck