У Британії презентовано новий 7,5-тонний водневий вантажний автомобіль Tevva Truck

Серійне виробництво вантажівки на водневих паливних елементах почнеться у 2023 році

Британська компанія Tevva презентувала нову вантажівку на водневих паливних елементах вантажопідйомністю 7,5 тонн. Представлена поряд з електричним варіантом, воднева вантажівка долає на одній заправці 500 км, що перевищує можливості акумуляторного «колеги» рівно вдвічі, – повідомляє H2 View.

Передбачається, що обидва варіанти вантажних автомобілів будуть випускатися серійно, повністю відповідаючи цілям нульового викиду вуглекислого газу. Це дуже важливо напередодні запропонованої заборони в Великобританії всіх забруднюючих транспортних засобів до 2035 року.

Tevva Truck буде проводитися на новому заводі компанії практично в центрі Лондона. Очікується, що після 2023 року компанія буде виробляти на рік 3 тис. вантажівок на водневих паливних елементах.

«Технології стрімко трансформують сектор комерційного транспорту, роблячи його більш безпечним, екологічним і ефективним. Tevva Truck забезпечує перехід до електрифікації для менеджерів автопарку, забезпечуючи привабливу вартість вантажного автомобіля без шкоди для дальності і надійності», – сказав засновник і генеральний директор компанії Tevva Ашер Беннетт.