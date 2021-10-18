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    У Швеції представлений електричний катер з рекордним запасом ходу – 93 км

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    Електрокатер на підводних крилах Candela C-8 - У Швеції представлений електричний катер з рекордним запасом ходу – 93 км

    Електрокатер на підводних крилах Candela C-8

    Фото: electrek.co

    Вартість інноваційного катера – $339 тис.

    Шведський виробник човнів преміального класу Candela представив новий електричний катер на підводних крилах під назвою C-8. Високотехнологічна новинка буде випускатися серійно, її вартість – $339 тис., – повідомляє Electrek.

    Перший електричний човен на підводних крилах Candela C-7 дебютував у 2020 році. Попри те, що катер продемонстрував ефективність технології підводних крил, він проводився вручну з дорогих матеріалів і призначався для вузького сегмента ринку.

    «C-7 була більше схожа на спортивний автомобіль ручної збірки, і вона не призначалася для серійного виробництва. У новій моделі ми просуваємо технологію на новий рівень і водночас зосереджуємося на створенні човна, який володіє всіма зручностями та призначений для масового виробництва», – сказав засновник і генеральний директор Candela Густав Хассельског.

    Корпус C-8 виконаний з скловолокна, завдяки чому катеру простіше набирати початкову швидкість у 16 вузлів. Після цього висуваються підводні крила, і швидкість може бути збільшена до 30 вузлів (55 км/год). При використанні крил C-8 може проходити без підзарядки більше 90 км, для зарядки потрібно близько трьох годин.

    Candela C-8 може перевозити одночасно до восьми пасажирів. У конструкції передбачений великий лежак для загоряння, простора каюта зі спальними місцями для двох дорослих і двох дітей, а також душ і туалет. Виробник розраховує продати кілька тисяч примірників C-8, вважаючи, що у катера є потенціал для того, щоб обійти за популярністю преміальні човни цієї ж категорії, які працюють на викопному паливі.

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    Теги: Швеція електроенергія технології
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    У Швеції представлений електричний катер з рекордним запасом ходу – 93 км