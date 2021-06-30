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    У Мюнхені розпочалися випробування водневого автобуса Hyundai

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    Водневий автобус Elec City на заправній станції OMV Hydrogen в Баварії &nbsp; - У Мюнхені розпочалися випробування водневого автобуса Hyundai

    Водневий автобус Elec City на заправній станції OMV Hydrogen в Баварії

     

    Фото: Hyundai Motor

    Випробування проводять по черзі два автобусних оператора

    Компанія Hyundai Motor передала свій автобус Elec City з водневим двигуном для проведення експлуатаційних випробувань в Мюнхені двом німецьким автобусним операторам, – повідомляє H2 View.

    Випробування інноваційного транспортного засобу почалися на водневої заправної станції OMV Hydrogen, після чого тестовий автобус був переданий компаніям-операторам Busbetrieb Josef Ettenhuber і Geldhauser Linien- und Reiseverkehr. Вони будуть керувати автобусом Elec City по черзі, перевозячи пасажирів за діючими маршрутами Мюнхена.

    Elec City оснащений двома водневими паливними елементами потужністю 90 кВт, що забезпечує достатню тягу навіть в горбистих дорожніх умовах.

    «Завдяки нашій передовій технології паливних елементів серійні водневі автобуси Elec City можуть допомогти знизити викиди вуглекислого газу. Проведення цих експлуатаційних випробувань допоможе нам в подальшому вдосконаленні наших автомобілів, відповідно до вимог європейських клієнтів», – сказав виконавчий віце-президент німецького підрозділу Hyundai Мартін Цайлінгер.

    Цього року Hyundai Motor планує провести демонстрації ще з чотирма операторами автобусів, попутно збираючи відгуки пасажирів і водіїв. За допомогою демонстраційних прогонів компанія розраховує довести, що водневі автобуси є життєздатним і ефективним рішенням для комерційного транспорту.

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    Теги: Німеччина громадський транспорт технології водень Hyundai
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    У Мюнхені розпочалися випробування водневого автобуса Hyundai