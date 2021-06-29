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    У Лондоні вийшли на регулярний маршрут перші водневі автобуси

    нова енергія
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    Двоповерхові автобуси Wrightbus почали відлік часу для водневого транспорту Великобританії - У Лондоні вийшли на регулярний маршрут перші водневі автобуси

    Двоповерхові автобуси Wrightbus почали відлік часу для водневого транспорту Великобританії

    Фото: h2-view.com

    В транспортний водневий проект інвестовано понад $17 млн

    У Лондоні введено в експлуатацію перший парк автобусів на водневих паливних елементах. Двоповерхові інноваційні транспортні засоби, які вироблені північноірландської компанією Wrightbus, курсуватимуть на маршруті №7 між Іст-Ектон і Оксфорд-серкус, – повідомляє H2 View.

    Парк з двадцяти водневих автобусів буде забезпечуватися паливом, яке виробляється на заводі компанії Air Liquide в місті Ранкорн (десять кілометрів від Ліверпуля). Цей водень – побічний продукт хлорно-лужного підприємства. З 2023 року водень буде максимально екологічним – він буде проводитися електролізної станцією, електроенергія для якої стане надходити від офшорної вітряної електростанції.

    «Наші інвестиції в ці водневі автобуси не тільки допомагають нам очистити повітря в Лондоні, але і підтримують робочі місця і місцеву економіку по всій Великобританії. Це відмінна демонстрація того, як боротьба з забрудненням повітря і кліматичною кризою об'єднують різні регіони нашої країни, використовуючи при цьому найсучасніші технології», – сказав мер Лондона Хан Садiк.

    Wrightbus – виробник автобусів з міста Балліміна Північної Ірландії, компанія заснована в 1946 році. Спочатку займалася виробництвом вантажних автомобілів. В даний час двоповерхові автобуси Wrightbus використовуються не тільки у Великобританії, але і в Південно-Східній Азії.

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    Теги: інвестиції Англія електроенергія технології парк водень
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    У Лондоні вийшли на регулярний маршрут перші водневі автобуси