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    Новини

    У Києві відновили електропостачання

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    Пошкодження обладнання на ТЕЦ-5 усунуто - У Києві відновили електропостачання
    Пошкодження обладнання на ТЕЦ-5 усунуто

    Зараз районні аварійні служби перевіряють локальні підключення

    У Києві виправили поломку на теплоелектроцентралі № 5, через яку три райони залишилися без електрики та води. Зараз районні аварійні служби перевіряють локальні підключення.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

    «Пошкодження обладнання на Київській теплоелектроцентралі № 5, розташованої на вулиці Промисловій, усунені. Споживачі підключені до електропостачання. Зараз районні аварійні служби перевіряють локальні підключення, щоб жоден будинок не залишився без послуги», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, раніше у столиці відновили рух тролейбусів, але залізничний вокзал станом на 20:00 залишався без електрики.

    Раніше сьогодні ввечері стало відомо, що через аварію пів Києва залишилося без світла. Електроенергія частково зникла у Печерському, Голосіївському, Шевченківському та Солом’янському районах.

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