У Києві відновили електропостачання



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Пошкодження обладнання на ТЕЦ-5 усунуто

Зараз районні аварійні служби перевіряють локальні підключення

У Києві виправили поломку на теплоелектроцентралі № 5, через яку три райони залишилися без електрики та води. Зараз районні аварійні служби перевіряють локальні підключення.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

«Пошкодження обладнання на Київській теплоелектроцентралі № 5, розташованої на вулиці Промисловій, усунені. Споживачі підключені до електропостачання. Зараз районні аварійні служби перевіряють локальні підключення, щоб жоден будинок не залишився без послуги», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у столиці відновили рух тролейбусів, але залізничний вокзал станом на 20:00 залишався без електрики.

Раніше сьогодні ввечері стало відомо, що через аварію пів Києва залишилося без світла. Електроенергія частково зникла у Печерському, Голосіївському, Шевченківському та Солом’янському районах.