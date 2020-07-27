У Києві відновили електропостачання
Зараз районні аварійні служби перевіряють локальні підключення
У Києві виправили поломку на теплоелектроцентралі № 5, через яку три райони залишилися без електрики та води. Зараз районні аварійні служби перевіряють локальні підключення.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
«Пошкодження обладнання на Київській теплоелектроцентралі № 5, розташованої на вулиці Промисловій, усунені. Споживачі підключені до електропостачання. Зараз районні аварійні служби перевіряють локальні підключення, щоб жоден будинок не залишився без послуги», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше у столиці відновили рух тролейбусів, але залізничний вокзал станом на 20:00 залишався без електрики.
Раніше сьогодні ввечері стало відомо, що через аварію пів Києва залишилося без світла. Електроенергія частково зникла у Печерському, Голосіївському, Шевченківському та Солом’янському районах.