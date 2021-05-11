У Саудівській Аравії буде створено підприємство, де збиратимуть водневі вантажівки

Вартість гігантського інноваційного проекту – $500 млрд

Компанії Hyzon Motors і Modern Group уклали меморандум про взаєморозуміння з NEOM Company (керуюча компанія водневого «міста майбутнього» Неом на північному заході Саудівської Аравії) про спільну розробку лінії по збірці великовантажних автомобілів на водневих паливних елементах, – повідомляє H2 View.

Hyzon Motors, Modern Group і NEOM Company будуть тісно співпрацювати протягом наступних 18 місяців, щоб завершити розробку планів і специфікацій нового регіонального підприємства з передбачуваної річною потужністю збірки до 10 тис водневих автомобілів. Передбачувана вартість проекту – $500 млрд.

Щоб полегшити будівництво цієї лінії, Hyzon Motors і Modern Group планують створити спільну компанію Hyzon Motors Middle East, зосередивши увагу на поставках комерційних автомобілів Hyzon з нульовим рівнем викидів по всій Саудівської Аравії.

Місто Неом прагне стати повністю екологічно безпечним, використовуючи 100% поновлювані джерела енергії і домігшись нульових викидів вуглекислого газу до 2030 року. Різні світові корпорації вже мають намір інвестувати більше $5 млрд в розвиток водневої економіки міста.

«Партнерство з Hyzon Motors і Modern Group є чудовою нагодою продемонструвати переваги водневих технологій. Ми розглядаємо водень як найбільш життєздатне рішення для забезпечення енергією світ завтрашнього дня. Це ще одна демонстрація нашої відданості створення першого в світі екологічно чистого міста з нульовим викидом вуглецю», – сказав виконавчий директор підрозділу Hydroigen and Green Fuels компанії NEOM Роланд Кеппнер.