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    У Саудівській Аравії вклали $5 млрд в водневе підприємство

    нова енергія
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    Світовий нафтовий гігант не шкодує грошей для створення водневої економіки &nbsp; - У Саудівській Аравії вклали $5 млрд в водневе підприємство

    Світовий нафтовий гігант не шкодує грошей для створення водневої економіки

     

    Фото: h2-view.com

    Підприємство буде виробляти 650 тонн зеленого водню в день

    Керівництво саудівського «міста майбутнього» Неом підписало угоду з компаніями Air Products і ACWA Power про створення великого водневого підприємства, яке буде виробляти зелений водень на основі відновлюваних джерел енергії. Вартість проекту – $5 млрд, – повідомляє H2 View.

    Виробничі потужності заводу, який буде в однаковій мірі належати трьом партнерам – 650 тонн екологічно чистого водню в день. Газ буде використовуватися на цьому ж підприємстві для виробництва зеленого аміаку, а також експортуватися в інші країни світу.

    Введення в експлуатацію інноваційного підприємства заплановано на 2025 рік. Ексклюзивним продавцем зеленого аміаку стане компанія Air Products.

    «Для нас велика честь і гордість співпрацювати з ACWA Power і містом Неом, і використовувати свої перевірені технології, щоб втілити в життя світову мрію про стовідсоткову зелену енергію», – сказав президент і генеральний директор Air Products Сейфи Гасемі.

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    Теги: Саудівська Аравія технології водень
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