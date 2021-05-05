У Саудівській Аравії вклали $5 млрд в водневе підприємство

Підприємство буде виробляти 650 тонн зеленого водню в день

Керівництво саудівського «міста майбутнього» Неом підписало угоду з компаніями Air Products і ACWA Power про створення великого водневого підприємства, яке буде виробляти зелений водень на основі відновлюваних джерел енергії. Вартість проекту – $5 млрд, – повідомляє H2 View.

Виробничі потужності заводу, який буде в однаковій мірі належати трьом партнерам – 650 тонн екологічно чистого водню в день. Газ буде використовуватися на цьому ж підприємстві для виробництва зеленого аміаку, а також експортуватися в інші країни світу.

Введення в експлуатацію інноваційного підприємства заплановано на 2025 рік. Ексклюзивним продавцем зеленого аміаку стане компанія Air Products.

«Для нас велика честь і гордість співпрацювати з ACWA Power і містом Неом, і використовувати свої перевірені технології, щоб втілити в життя світову мрію про стовідсоткову зелену енергію», – сказав президент і генеральний директор Air Products Сейфи Гасемі.