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    У США побудують водневі потужності для найбільшого в світі виробництва аміаку

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    Завод з виробництва аміаку американської компанії CF Industries &nbsp; - У США побудують водневі потужності для найбільшого в світі виробництва аміаку

    Завод з виробництва аміаку американської компанії CF Industries

     

    Фото: elektrovesti.net

    За допомогою нової електролізної установки завод CF Industries буде виробляти 20 тис тонн зеленого аміаку на рік

    Німецький промисловий концерн ThyssenKrupp уклав контракт з американською компанією CF Industries на проектування і постачання в США електролізера потужністю 20 МВт для виробництва зеленого водню. Екологічно чисте паливо буде використовуватися для виробництва аміаку на заводі CF Industries в штаті Луїзіана, – повідомляють Elektrovesti.

    Електролізер виробництва ThyssenKrupp (компанія є великим гравцем на ринку електролізерів і бере участь у багатьох знакових водневих проектах) буде використовувати поновлювану енергію для виробництва екологічно чистого водню, який потім буде перетворюватися в 20 тис тонн зеленого аміаку на рік.

    Крім того, водень буде використовуватися в якості високоефективної субстанції для зберігання і транспортування відновлюваної енергії, а також безпосередньо в якості чистого палива, наприклад, для морських перевезень. Інженерні роботи і процедури закупівель вже почалися. Початок виробництва зеленого водню на підприємстві CF Industries намічено на 2023 рік.

    З шістьма заводами з виробництва аміаку CF Industries стане найбільшим в світі комплексом з виробництва цієї сировини для хімічних добрив.

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    Теги: США Німеччина завод водень
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