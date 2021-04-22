У Рівненській області почнеться виробництво зеленого водню

Екологічно чистий водень буде продаватися заводу «Рівнеазот» для виробництва аміаку

Група компаній MCL, яка займається девелопментом об'єктів генерації електроенергії з відновлюваних джерел енергії, готує проект будівництва в Рівненській області вітрової електростанції потужністю 72 МВт для виробництва екологічно чистого водню, – повідомляють Elektrovesti.

«Наш проект знаходиться в західній частині України, на півночі Рівненської області. Ми плануємо установку дванадцяти сучасних вітроенергетичних установок по 6 МВт кожна», – сказав керівник групи компаній MCL Микола Герасименко під час конференції «Перехід від «зеленого» тарифу до ринкових умов», яку організувала Українська вітроенергетична асоціація.

За даними MCL, загальна потужність вітрової електростанції планується на рівні 72 МВт. Висота вітрових установок становитиме від 148 до 166 метра. Середня очікувана швидкість вітру – 7,4 м/с, прогноз виробництва електроенергії – 270 ГВт/год щорічно.

«На сьогоднішній день ми знаходимося на стадії девелопменту дільниці з виробництва зеленого водню і складаємо техніко-економічне обґрунтування нашого нового проекту. Також ми знаходимося на етапі залучення стратегічного партнера по фінансуванню даного проекту», – сказав Герасименко.

Компанія MCL планує продавати отриманий екологічно чистий водень ПАТ «Рівнеазот» для подальшого виробництва аміаку. За словами Миколи Герасименка, виробництво аміаку з водню має економічну доцільність, а попит на аміак, сировину для синтезу органічних добрив, зростає.