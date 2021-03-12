У Середземномор'ї побудують п'ять заводів з виробництва зеленого водню

Три водневих підприємства будуть побудовані в Італії, і по одному – в Албанії та Марокко

Італійський міжнаціональний нафтосервісний концерн Saipem і компанія Alboran Hydrogen, яка займається розробкою проектів з відновлюваних джерел енергії, підписали меморандум про взаєморозуміння щодо спільної розробки і будівництва в Середземномор'ї п'яти заводів з виробництва зеленого водню за допомогою електролізу, – повідомляє Green Car Congress.

Три підприємства будуть побудовані в Італії, а два інших – в Албанії та Марокко. Крім будівництва водневих заводів, угода також передбачає розробку і створення центру екологічно чистого водню в італійському регіоні Апулія.

Saipem буде займатися проектуванням, матеріально-технічним постачанням і будівництвом заводів, а Alboran Hydrogen займеться координацією технологічних аспектів із зацікавленими дослідними інститутами, дозвільної діяльністю для розробки заводів і угод про ланцюжку поставок зеленого водню.

«Угода з Alboran Hydrogen зміцнює позицію Saipem як провідного гравця в області енергетичного переходу і декарбонізації, і є важливим кроком вперед для майбутнього розвитку зеленого водню в Італії і Середземномор'ї», – сказав член ради директорів Saipem Мауріціо Корателла.